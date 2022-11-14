В Брянске жителя Узбекистана осудили на 15 лет колонии за убийство земляка

В Брянске 48-летнего жителя Узбекистана осудили на 15 лет колонии строгого режима за убийство земляка. Кроме убийства его обвиняли в покушении и угрозе убийством, незаконном лишении свободы человека, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что вечером 22 января мужчина был в квартире на улице Медведева в Бежицком районе. Он выпивал со своими земляками и поссорился с ними. Одного он ударил ножом в живот. Травмы оказались смертельными. Хозяина квартиры, который пытался остановить нападавшего, ударил ножом дважды. Потерпевшему удалось закрыться в туалете. Это спасло ему жизнь.

В это время в квартиру зашли еще трое граждан Узбекистана. У одного из мужчин зазвонил телефон. Фигурант отобрал его, приставил нож к животу и велел ответить на звонок. Мужчина ответил, что у него все хорошо.

После нападавший обобрал у всех ключи от квартиры, телефоны и запер в комнате. Освободиться им удалось только утром на следующий день.

- Приговор пока не вступил в законную силу, - говорят в прокуратуру.