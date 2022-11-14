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НовостиОбщество14 ноября 2022 10:49

В городе Унеча Брянской области началась реконструкция газопровода в зоне железной дороги

Кира ФИЛИППОВА
Фото: «Газпром газораспределение Брянск».

Фото: «Газпром газораспределение Брянск».

«Газпром газораспределение Брянск» приступил к реконструкции надземного газопровода высокого давления в зоне железной дороги в г. Унеча Брянской области. Взамен стального газопровода над железной дорогой будет проложен подземный полиэтиленовый. Специалисты уже выполнили подземный переход через железную дорогу методом наклонно-направленного бурения. Реконструкция газопровода на этом участке обеспечит бесперебойное газоснабжение жителей микрорайона Унечи, где расположены более чем 100 домовладений и более двух десятков коммунально-бытовых потребителей, в том числе завод железобетонных изделий. «Объект был построен в 1980-х годах, когда технологии не позволяли проложить газопровод под железнодорожными путями. Поэтому многие годы мы сталкивались с определенными неудобствами при техническом обслуживании газопровода, теперь эта процедура упрощается», - отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Брянск» Виктор Нековаль.