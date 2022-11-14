В брянской Злынке под колеса иномарки угодили два пьяных пешехода. ДТП произошло 13 ноября около семи часов утра на улице республиканской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля «Мазда 6» сбил 28-летнего мужчину и 34-летнюю женщину. Пешеходы шли в попутном направлении.

- В ДТП 28-летний мужчина получил закрытый перелом правого бедра, - говорят в Госавтоинспекции. - А 34-летняя женщина перелом правой ноги и ссадины на лице. Обоих отпустили с назначением лечения. У пострадавших установили алкогольное опьянение. У мужчины - 0,43 мг/л, у женщины - 1,320 мг/л.