При столкновении двух легковушек в Дятьковском районе пострадали четыре человека. ДТП случилось в начале шестого вечера 10 ноября на 8-м километре дороги Дятьково-Любохна, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

33-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" ехал со стороны Дятькова. При обгоне он выехал на встречную полосу и столкнулся с "Фольксвагеном Поло".

Водитель "Лады" поранил колено. Его госпитализировали. У 42-летней пассажирки отечественной легковушки диагностировали сотрясение мозга, ушибы грудной клетки и бедра. Женщину отпустили с назначением лечения.

63-летнего водителя и 68-летнюю пассажирку второй машины госпитализировали с различными травмами.

На водителя "Лады" составили протоколы за то, что ехал не пристегнутым и выехал без причины на встречную полосу.