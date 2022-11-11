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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 11:02

Жителя Брянска отправили в колонию за то, что до смерти избил лежачую мать

Женщина-инвалид умерла через некоторое время в больнице
Марина АНТОНОВА

29-летнего жителя Брянска осудили за то, что до смерти избил лежачую мать. Мужчине назначили девять лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в июле пьяный мужчина был в своей квартире в Бежицком районе. Он поссорился с 54-летней матерью. Женщина была инвалидом первой группы. Он избил ее кулаком по голове.

Через несколько дней состояние потерпевшей ухудшилось. Ее положили в больницу. Через некоторое время она умерла в лечебном учреждении.

- В судебном заседании подсудимый вину признал, - говорят в прокуратуре.