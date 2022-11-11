Новый терминал в брянском аэропорту появится не раньше 2024 года. Необходимо пройти множество процедур, чтобы началась стройка. Судя по всему, пока не готова проектно-сметная документация на аэровокзал.

Сотрудники аэропорта, который сейчас не работает, провели косметический ремонт стерильного зала ожидания.

- Поменяли и добавили батареи отопления, полностью перетянули имеющиеся кресла и диваны, в следующем году планируется докупить еще кресел, залили новый пол, перекрасили и отштукатурили стены и сделали тематическое оформление, - говорят в аэропорту. - Мы не забываем и о своих пассажирах и стараемся в меру своих возможностей сделать пребывание в аэропорту максимально комфортным.

Правда, брянский аэропорт не работает с 24 февраля. Очередной раз ограничение полетов в него и еще 10 аэропортов приграничных и южных регионов продлили 11 ноября.