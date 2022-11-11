В брянском аэропорту ремонт взлетно-посадной полосы выполнили на 70%

Фото: Международный аэропорт Брянск.

В брянском аэропорту ремонт взлутно-посадочной полосы выполнили на 70 процентов. Об этом 10 ноября рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

- На данный момент основные работы по реконструкции ведутся на ВПП - идет укладка необходимых слоев асфальто-бетонной смеси, полная реконструкция водосточно-дренажной системы, расширение и укрепление обочин, начата установка нового свето-сигнального оборудования, - говорят в аэропорту.

Работы на взлетно-посадочной полосе планируют завершить до конца ноября.