В Брянске водителей попросили не парковаться на улице Куйбышева 14 ноября

Фото: МКУ "УЖКХ города Брянска".

В Брянске водителей попросили на парковаться на улице Куйбышева в понедельник, 14 ноября. Подрядчик будет фрезой снимать старый асфальт. Работы начнуться с восьми часов утра, сообщают в МКУ "УЖКХ города Брянска".

- Просим водителей не осуществлять парковку в зоне ремонтных работ и на прилегающей территории, а также, по возможности выбирать альтернативные маршруты движения, - пишут чиновники.

Улицу Куйбышева будут ремонтировать от улицы 3-го Интернационала до улицы Ульянова. Основной объем работ планировали выполнить в следующем году. А в этом - лишь обустроить новое освещение. Но, судя по всему, планы изменились.