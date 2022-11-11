В Брянске начальника Бежицкого отдела судебных приставов задержали за взятку в 530 тысяч рублей

В Брянске начальника Бежицкого районного отдела судебных приставов задержали по подозрению в получении взятки 530 тысяч рублей. По признакам преступления завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, с февраля по ноябрь 2022 года начальник получил деньги от двоих предпринимателей. Одному из них он обещал ускорить исполнение требований погасить долг от должника. Второму - прекратить исполнительное производство в его отношении из-за невозможности взыскать задолженность.

- Денежные средства передавались начальнику подразделения судебных приставов через нескольких посредников, являющихся действующими и бывшими судебными приставами, - говорят следователи. - При передаче очередной части взятки ее получатель и посредник задержаны с поличным.

Преступление выявили оперативники регионального УФСБ при посредничестве службы собственной безопасности УССФП. Начальнику, одному из посредников и предпринимателя предъявили обвинение. Получателя взятки и посредника арестовали.