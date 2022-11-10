В Брянске прошел гарнизонный развод силовых структур

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске на площади Воинской Славы 9 ноября прошел гарнизонный развод силовых структур. Накануне профессионального праздника полицейских генерал-майор Владислав Толкунов провел открытый инструктаж нарядов, заступающих на службу по охране общественного порядка в городе.

На мероприятие пригласили почетных гостей. На площади выстроились сотрудники патрульно-постовой службы, дорожно-патрульной службы ГИБДД, кинологи, сотрудники конвойной службы, бойцы Росгвардии, сотрудники МЧС, а также участники отрядов правоохранительной направленности «Юный страж порядка», сообщают в пресс-службе Брянской облдумы.

Собравшиеся почтили память погибших при исполнении сотрудников минутой молчания. Начальник областного УМВД вручил ведомственные награды сотрудникам органов внутренних дел, показавшим высокие результаты в служебной деятельности.

- Органы власти, вооруженные силы, правоохранительный блок сегодня плечом к плечу в едином строю стоят на защите Брянщины., - отметил Владислав Толкунов. - В приграничных районах сотрудники несут службу в составе сводных отрядов полиции вместе с коллегами из Росгвардии, пограничного управления УФСБ, Министерства обороны.

На празднике вручили 12 ключей от новых служебных автомобилей для брянской полиции. Машины приобрели за деньги федерального и областного бюджетов.

Участники гарнизонного развода торжественным маршем прошли по площади Воинской Славы, а после заступили на службу.