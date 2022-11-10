В Брянской области прошли учения по гражданской и территориальной обороне

В Брянской области 8 и 9 ноября прошли учения по гражданской и территориальной обороне. Их провели в два этапа. В учениях участвовали правоохранители, силовики, спасатели, чиновники, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Во время учений проверяли готовность систем оповещения, отрабатывали эвакуацию населения, привели в порядок укрытия, отработали радиационный контроль. Тренировались ликвидировать ЧП на электрической подстанции «Новобрянская».

- Кроме того, во всех муниципальных образованиях прошли тактические мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, - написал глава региона. - Все цели и задачи, поставленные в ходе теоретической и практической части учений, выполнены в полном объеме.