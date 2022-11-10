Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 ноября 2022 8:13

В Брянске водителю грузовика грозит до 5 лет колонии за смерть пешехода

81-летнюю женщина умерла в больнице
Марина АНТОНОВА

В Брянске водителя грузовика будут судить за то, что насмерть сбил пешехода при движении задним ходом. 81-летняя женщина умерла в больнице.

ДТП произошло 28 сентября во дворе многоквартирного дома на улице Спартаковской, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. 35-летний житель города управлял автоцистерной с водой. Он сбил пенсионерку, которая шла позади машины.

- Материалы уголовного дела направили в Советский районный суд для рассмотрения по существу, - говорят в прокуратуре. - За совершение указанного преступления уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.