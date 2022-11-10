В Брянске водителю грузовика грозит до 5 лет колонии за смерть пешехода

В Брянске водителя грузовика будут судить за то, что насмерть сбил пешехода при движении задним ходом. 81-летняя женщина умерла в больнице.

ДТП произошло 28 сентября во дворе многоквартирного дома на улице Спартаковской, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. 35-летний житель города управлял автоцистерной с водой. Он сбил пенсионерку, которая шла позади машины.

- Материалы уголовного дела направили в Советский районный суд для рассмотрения по существу, - говорят в прокуратуре. - За совершение указанного преступления уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.