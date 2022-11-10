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НовостиОбщество10 ноября 2022 7:44

Брянских мобилизованных освободили от уплаты пеней за просроченные платежи по ЖКХ

Указ подписал губернатор
Марина АНТОНОВА

Брянских мобилизованных военнослужащих и их семьи освободили от уплаты пеней за просроченные платежи за услуги ЖКХ и капитального ремонта. Соответствующий указ под писал брянский губернатор 8 ноября, сообщается на сайте областного правительства.

- Для освобождения от начисления пеней необходимо подать заявление, которое будет рассмотрено в течение трех рабочих дней, - говорят в пресс-службе.

Кроме того, для поддержки мобилизованных глава региона подписал распоряжение, по которому возможно отсрочить плату за аренду государственного имущества или расторгнуть договор без штрафных санкций.