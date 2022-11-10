На пожаре в Большом Полпине погибли три человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

На пожаре в поселке Большое Полпино в Володарском районе Брянска погибли три человека: 62-летний и 37-летний мужчины, а также 54-летняя женщина. ЧП случилось на улице Молокова. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС около семи часов вечера в среду, 9 ноября. На место выехали три пожарные машины, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

- На тушении работало три пожарных ручных ствола и два звена ГЗДС, - говорят спасатели. - В 19:34 ч пожар локализовали. В 19:37 ликвидировали открытое горение.

Обстоятельства гибели людей выясняют следователи СКР. Они проводят доследственную проверку.

В МЧС просят жителей соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать подобных трагедий.