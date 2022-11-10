В Брянске на площади Партизан заменили плиту с ошибкой в фамилии военачальника

Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

В Брянске на площади Партизан исправили ошибку на гранитной плите в фамилии командующего 65-й армией Павла Батова. Об этом вечером в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе горсовета.

- За ходом проведения ремонтных работ велся постоянный контроль, - говорят в горсовете. - Депутаты совместно со специалистами профильных служб городской администрации проводили выездные проверки.

Ошибку заметили пользователи. И опубликовали фотографию плиты в сети.

- Подрядчик своевременно отреагировал на поступившее обращение, - отмечают в пресс-службе. - В кратчайшие сроки ответственные лица провели демонтаж плиты. После устранения ошибки она размещена на тумбе памятника.

Кстати, площадь Партизан пока официально не приняли после ремонта. Капитальный ремонт стартовал в августе. За три месяца подрядчик отремонтировал монумент и территорию вокруг. На втором этапе работ приведут в порядок площадь за памятником до краеведческого музея.