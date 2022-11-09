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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 9:24

Бывшего директора брянского техникума будут судить за злоупотребление должностными полномочиями

Из бюджета незаконо перечислили 577 тысяч рублей на счет учебного заведения
Марина АНТОНОВА

Бывшего директора брянского техникума будут судить за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Руководителю помогал преподаватель, которого обвиняют в пособничестве в этих преступлениях.

По версии следствия, с июня по декабрь 2021 года директор и преподаватель создали группу слушателей из 13 человек по программе «Предпринимательство». В рамках федерального проекта «Содействие занятости» они должны были пройти обучение. Фактически курс они не прослушали, но удостоверения об обучении получили.

После этого собрали документы и направили региональному оператору услуг, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. На лицевые счета техникума перечислили деньги. Их израсходовали на выплату премий, а также на нужды учебного заведения.

- Размер причиненного ущерба превысил 577 тысяч рублей, - говорят в прокуратуре. - Уголовное дело по существу рассмотрит Бежицкий районный суд.