Бывшего директора брянского техникума будут судить за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Руководителю помогал преподаватель, которого обвиняют в пособничестве в этих преступлениях.

По версии следствия, с июня по декабрь 2021 года директор и преподаватель создали группу слушателей из 13 человек по программе «Предпринимательство». В рамках федерального проекта «Содействие занятости» они должны были пройти обучение. Фактически курс они не прослушали, но удостоверения об обучении получили.

После этого собрали документы и направили региональному оператору услуг, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. На лицевые счета техникума перечислили деньги. Их израсходовали на выплату премий, а также на нужды учебного заведения.

- Размер причиненного ущерба превысил 577 тысяч рублей, - говорят в прокуратуре. - Уголовное дело по существу рассмотрит Бежицкий районный суд.