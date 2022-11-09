В Навле вырубили 12 деревьев на улице Красных Партизан. На территории, прилегающей к пешеходной зоне, оставили одни пеньки. Раньше здесь росли четыре березы и восемь лип.

Вырубка оказалась законной. Проверку провела природоохранная прокуратура, сообщают в пресс-службе ведомства.

- Комиссия администрации Навлинского района 10 августа провела обследование зеленых насаждений, - говорят в пресс-службе областной прокуратуры. - Деревья имели угрожающий крен, сухую гниль прикорневой шейки, отслоение коры, сухие стволы и ветки.