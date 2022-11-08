Брянский филиал ФГБУ "ВНИИЗЖ": Министерством сельского хозяйства определен порядок уведомления о побочных продуктах животноводства

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 7 октября 2022 года №671 «Об утверждении порядков, сроков и формы направления уведомления об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства» является подзаконным актом к новому закону о побочных продуктах животноводства, который вступит в силу с 1 марта 2023 года.

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 248-ФЗ побочные продукты животноводства – это навоз, помет, подстилка, стоки. Если животновод решит, что побочные продукты животноводства, полученные в результате жизнедеятельности сельскохозяйственных животных, являются навозом или пометом и в дальнейшем будут переработаны, то он будет обязан уведомить об этом Россельхознадзор.

Порядок такого уведомления прописан в новом приказе Минсельхоза. Как следует из документа, уведомление об отнесении веществ к побочным продуктам животноводства может направить юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, крестьянское хозяйство без образования юрлица. Такое уведомление необходимо направлять в территориальное управление Россельхознадзора ежегодно на предстоящий календарный год не позднее 31 декабря текучего календарного года. В нем следует указать, в частности, объем побочных продуктов животноводства, дату образования, планируемые сроки их использования или передачи другому хозяйству.

Уведомление можно будет передать лично, отправить по почте, а с 2024 года появится возможность направления электронного документа. В течение трех рабочих дней уведомление будет зарегистрировано.

Основные положения нового порядка вступят в силу с 1 марта 2023 года. Ознакомиться с документов можно на официальном интернет-портале правовой информации.