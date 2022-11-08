В брянских Клинцах местный житель украл стройматериалы на 15 тыс. рублей

В брянских Клинцах ранее судимый местный житель украл стройматериалы на 15 тысяч рублей. 27-летний мужчина воспользовался отсутствием хозяйки и через окно проник в пустующую квартиру. Женщина собиралась ремонтировать жилье. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Добычей злоумышленника стали несколько рулонов обоев, упаковок ламината, а также смеситель для душа и девять лампочек – общей стоимостью более 15 000 рублей.

Полицейские поймали похитителя. Тот сознался в содеянном и подтвердили, что хранил стройматериалы у себя дома.

- Мужчина находится под подпиской невыезде, - говорят в полиции. - Ему предъявили обвинение по статье «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы.