В Брянской области в ноябре изменят расписание двух пригородных поездов Брянск-Дятьково. На однопутном перегоне Любохна – Фокино проведут плановые работы. Об этом сообщают в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

В связи с этим появятся технологические «окна» 10, 15 ,17, 22, 24 и 29 ноября с 12:00 до 17:40.

- Обращаем внимание пассажиров, что в указанные дни пригородные поезда №6106 Брянск-Орловский – Дятьково (отправлением в 12:51) и №6105 Дятьково – Брянск-Орловский (отправлением в 14:24) проследуют по укороченному маршруту от/до станции Фокино, - говорят в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Узнать подробнее об изменениях в расписании можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».