Эксперт Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провел выездное обучение в Нижнем Новгороде

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

С 1 по 3 ноября 2022 года в рамках дополнительной профессиональной программы повышения квалификации ФГБУ «ВНИИЗЖ» по запросу ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» организовал выездное обучение на тему: «Физико-химические исследования пищевых продуктов и кормов».

Лекционные и практические занятия провела Юлия Кобозева — главный химик химико-токсикологического отдела Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Слушателями программы повышения квалификации стали сотрудники лаборатории химико-токсикологических исследований референтного центра.

В ходе занятий был освещен ряд вопросов, среди которых ведение документации (рабочие журналы, листы контроля, проведение внутрилабораторного контроля), приготовление стандартных и титрованных растворов (реагентов), расчет концентрации растворов, методы определения массовой доли жира и белка в пищевых продуктах и кормах, методы определения массовой доли влаги, методы определения массовой доли фосфора и поваренной соли.

Также рассмотрены методики по определению таких расчетных показателей в пищевой продукции, как энергетическая ценность и массовая доля углеводов.

По завершению обучения специалисты референтного центра Россельхознадзора прошли итоговую аттестацию и получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца.