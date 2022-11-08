Рецидивист из поселка Климово получил 12,5 лет колонии за повторное убийство

Рецидивиста из брянского поселка Климово осудили за повторное убийство и кражу. Ему назначили 12,5 лет колонии особого режима, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в Климово в ночь с 9 на 10 мая во время застолья поссорился с женой брата. Женщина попыталась убежать, но на улице мужчина ее догнал и ударил ножом, попал в сердце. От ранения потерпевшая сконачалась на месте.

Во время следствия выяснилось, что за два дня до этого он похитил у женщины смартфон.

- В 2007 году фигурант уголовного дела был осужден за убийтсво, - говорят в прокуратуре. - его приговорили к восьми годам колонии. Он освободился только в 2015 году.

Новый приговор в законную силу не вступил.