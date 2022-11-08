Брянская областная филармония приглашает на «Сказки с оркестром: «Конек-горбунок»

Фото: Брянская областная филармония.

26 ноября в 17-00 в концертном зале «Дружба» состоится концерт «Сказки с оркестром: «Конек-горбунок» в исполнении Брянского Губернаторского симфонического оркестра, под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна. Художественное слово – Дарья Кудрицкая и Никита Лысенко.

Зрители услышат литературно-музыкальную композицию по сказке Петра Ершова «Конек-горбунок», в сочетании с музыкой русских композиторов. «Конек-горбунок» – русская литературная сказка в стихах, написанная Петром Ершовым в 1830-х годах. Это одно из самых ярких произведений, написанное для детей, но неизменно вызывающее интерес и у взрослой аудитории. До 1917 года сказка переиздавалась 26 раз, а в СССР она выдержала более 130 изданий, при этом была переведена на 27 языков населяющих страну народов и напечатана общим тиражом семь миллионов экземпляров! Легкость и юмор языка, народная мудрость, отразившаяся в метких выражениях, запоминающиеся образы и прекрасная музыка И.Стравинского, А.Лядова, Н.Римского-Корсакова, звучащая в исполнении симфонического оркестра, увлекут слушателей всех возрастов в свой волшебный мир.

Билеты можно приобрести в кассе КЗ «Дружба» и на сайте Брянской областной филармонии https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniya/s476

Подробности по телефону:8(4832) 74-57-04.

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