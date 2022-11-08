В Трубчевском районе 41-летний мужчина в пьяной ссоре убил табуретом сожителя подруги

В Трубчевском районе местный житель в пьяной ссоре убил табуретом сожителя подруги. 41-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что вечером 29 июня этого года пьяный подсудимый был в гостях у своей знакомой в деревне Глинск. Между ним и сожителем хозяйки дома вспыхнула ссора. В гневе гость ударил мужчину деревянным табуретом по голове.

Через несколько часов пострадавший умер на месте происшествия.

- Суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы, - говорят в Следственном Комитете. – Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.