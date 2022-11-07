Брянский губернатор опроверг высказывания депутатов от ЛДПР о чернобыльских районах

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянский губернатор опроверг высказывания депутатов фракции ЛДДПР о чернобыльских районах. Информацию глава региона назвал недостоверной.

- Хочу вас заверить, что данная информация является недостоверной, - написал Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте. - На территории нашего региона ежегодно проводятся исследования по оценке радиационной обстановки, развитию хозяйственно-экологической структуры в населенных пунктах, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. И на сегодняшний день никаких изменений в перечень зон вноситься не будет. Все территории, а самое главное, все социальные гарантии для жителей Брянской области сохраняются в том статусе и объеме, в котором они существуют сегодня.

По мнению губернатора, опубликованная депутатами информация создает угрозу для формирования нестабильной общественно-политической обстановки среди жителей. А также вводит в заблуждение граждан, проживающих на приграничных территориях, где обстановка и так напряженная.