Брянский городской духовой оркестр с концертной программой «Дороги любви»

Фото: Брянская областная филармония.

24 ноября в 19.00 на сцене концертного зала «Дружба», состоится концерт Лауреата международных фестивалей в Латвии, Польше, Чехии Брянского городского духового оркестра с концертной программой «Дороги любви».

Концертный репертуар оркестра будет представлен лучшими, всеми узнаваемыми произведениями композиторов прошлого и современности, воспевающими любовь к Родине, доброту, мир на земле, а также прозвучат аранжировки джазовой, эстрадной музыки, оригинальные произведения зарубежных исполнителей.

В программе принимают участие солисты-инструменталисты оркестра, вокалисты — Лауреат всероссийских и международных конкурсов Екатерина Куриленко и Лейла Рамазанова. Специальные гости: артисты Брянской областной филармонии Илья Селедцов, Дарья Кудрицкая и шоу-балет «Эрклёз». Ведущие концерта Николай Жарков и Дарья Кудрицкая. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, заслуженный работник культуры Брянской области Михаил Сюрин.

Телефоны для справок: 74-57-04, 8-919-191-35-39. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

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