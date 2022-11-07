В Брянской области осудили москвича, до смерти забившего приятеля. 50-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что 7 июля этого года ночью пьяный мужчина был на веранде жилого дома в Погарском районе. Он выпивал с приятелем. Между ними неожиданно вспыхнула ссора на бытовой почве. В гневе он ударил знакомого металлическими предметами в область головы, груди и других частей тела. Потерпевший умер.

В суде мужчина полностью признал свою вину.

- Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.