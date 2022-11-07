Брянская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводит исследования по диагностике болезни Ауески методами ПЦР и ИФА

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Инфекционный бульбарный паралич, ложное бешенство, зудящая чума – так называют болезнь Ауески в народе. Это острая вирусная болезнь домашних и диких животных, в том числе пушных зверей и грызунов. Заболевание характеризуется расстройством центральной нервной системы, а также сильным зудом у всех животных, кроме свиней, норок и соболей. У взрослых особей протекает под видом лихорадки.

В настоящее время заболевание имеет большое экономическое и эпизоотологическое значение для стран с развитым свиноводством и звероводством, в том числе и России. В свиноводческих хозяйствах падеж молодняка при болезни Ауески достигает 80 – 90%. Переболевшие свиньи значительно снижают прирост, племенные животные обесцениваются. Кроме того, хозяйство расходует большие средства на карантинные и оздоровительные мероприятия.

Возбудитель болезни Ауески — ДНК-содержащий вирус семейства Herpesviridae, который достаточно устойчив к действиям внешней среды и способен сохраняться в ней до 60 дней. При этом к химическим веществам устойчивости нет. В окружающую среду скрытые носители и больные животные выделяют вирус вместе с носовой слизью, мочой и экскрементами, но в чистой слюне (в отличие от вируса бешенства) он отсутствует. Переболевшие животные в течение продолжительного времени могут оставаться скрытыми вирусоносителями.

У данного заболевания нет сезонности, поэтому нельзя четко обозначить, в какие периоды риск развития вспышки Ауески выше. Заболевание распространено повсеместно и может быть зарегистрировано даже в самых благоприятных регионах.

Очень важно при диагностике не перепутать с бешенством, чумой, демодекозом, аллергией и иными заболеваниями со схожими этиологическими признаками. Определить наличие вируса у животных возможно только в лабораторных условиях. В Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводятся исследования по диагностике болезни Ауески методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа с использованием наборов иммуноферментной диагностики.

Специфических мер устранения болезни нет. Единственный эффективный метод — профилактика посредством вакцинации всего поголовья свиней.