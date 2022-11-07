Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Климовском районе ночью пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП. Автоавария произошла 7 ноября около двух часов ночи на девятом километре дороги Чуровичи-Хоромное-Раковка. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21061 ехал со стороны села Чуровичи в сторону села Хоромное. Выезжая с опасного поворота он не справился с управлением угодил в кювет, после чего врезался в дерево.

- Водителя и 19-летнего пассажира автоомбиля ВАЗ-21061 с различными переломами госпитализировали, - говорят в Госавтоинспекции. - Еще два 20-летних пассажира от полученных травм скончались на месте. У водителя установлено алкогольное опьянение и нет водительского удостоверения на право управления транспортными средствами. Автомобиль ВАЗ-21061 снят с учета в сентябре 2022 года.