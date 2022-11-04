В Брянске завершили первый этап ремонта улицы Крахмалева

В Брянске завершился первый этап ремонта улицы Крахмалева. В этом году подрядчик выполнял работы на участке от улицы Войстроченко до улицы Фокина.

- Здесь расширили проезжую часть, сделали заездные и парковочные карманы, новые остановки, светодиодное освещение, - говорят в администрации. - По обеим сторонам улицы построили широкие плиточные тротуары. Возле административных зданий — там, где позволяло пространство, организовали парковочные места.

Заасфальтировали кольцевую развязку у памятника летчикам, она стала трехполосной.

Подрядчик начал расширять участок улицы от Красноармейской до Фокина. Вдоль дороги построили тротуары из плитки.

По контракту, работы должны завершиться в конце лета 2023 года. Но есть вероятность, что капитальный ремонт закончат раньше.