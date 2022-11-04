75% брянских мобилизованных получили выплату в 200 тысяч рублей

75% брянских мобилизованных получили региональную выплату в 200 тысяч рублей. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз. Остальные деньги получат к середине следующей недели.

- Деньги поступают на личный счет мобилизованного согласно спискам, которые в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области подает военный комиссариат, - написал глава региона.

Брянские мобилизованные военнослужащий также получат единовременную выплату в 195 тысяч рублей. Соответсвующий указ подписал накануне президент Владимир Путин.