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НовостиОбщество4 ноября 2022 8:52

75% брянских мобилизованных получили выплату в 200 тысяч рублей

Остальным деньги платят до середины следующей недели
Марина АНТОНОВА

75% брянских мобилизованных получили региональную выплату в 200 тысяч рублей. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз. Остальные деньги получат к середине следующей недели.

- Деньги поступают на личный счет мобилизованного согласно спискам, которые в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области подает военный комиссариат, - написал глава региона.

Брянские мобилизованные военнослужащий также получат единовременную выплату в 195 тысяч рублей. Соответсвующий указ подписал накануне президент Владимир Путин.