Брянца отправили в колонию за убийство приятеля

57-летнего жителя Новозыбкова отправили на девять лет в колонию строгого режима на убийство. Приговор вынесли на основании вердикта присяжных, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 2 января пьяный мужчина находился у себя в доме в Новозыбкове. Он поссорился с 53-летним знакомым. После этого избил его кулаками по различным частям тела. А после - застрелил из охотничьего ружья марки ИЖ-43. Потерпевший скончался на месте происшествия.

- Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого заслуживающим снисхождения, - говорят в прокуратуре. - Приговор не вступил в законную силу.