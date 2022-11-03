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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 13:33

Житель Брянска угнал машину и установил на нее поддельный регистрационный знак

Мужчину отправили на два года в колонию общего режима
Марина АНТОНОВА

29-летнего жителя Володарского района Брянска осудили за угон машины и использование поддельного регистрационного знака. Мужчину отправили на 2 года 7 месяцев в колонию общего режима, сообщюат в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 26 апреля в темное время суток обвиняемый похитил автомобиль "Киа Рио", припаркованный во дворе многоквартирного дома. Чтобы не обнаружить себя, он заказал поддельный регистрационный знак. Номер был зарегистрирован на такую же машину, принадлежащюю другому человеку. Но злоумышленника остановили полицейские.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.