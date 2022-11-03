В Брянской области на 15 суток продлили действие высокого уровня террористической угрозы

В Брянской области очередной раз продлили действие высокого уровня террористической угрозы. Режим будет действовать с 14.00 5 ноября, сообщают в пресс-службе областного правительства.

- Правоохранительными органами, органами государственной власти Брянской области и органами местного самоуправления принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства, - говорят в правительстве.

На территории региона запрещены полеты воздушных судов, в том числе квадрокоптеров.

Власти отмечают, что режим не ограничивает права и свободы граждан.