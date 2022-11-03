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НовостиОбщество3 ноября 2022 11:29

В Брянской области на 15 суток продлили действие высокого уровня террористической угрозы

Режим действует с 5 ноября
Марина АНТОНОВА

В Брянской области очередной раз продлили действие высокого уровня террористической угрозы. Режим будет действовать с 14.00 5 ноября, сообщают в пресс-службе областного правительства.

- Правоохранительными органами, органами государственной власти Брянской области и органами местного самоуправления принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства, - говорят в правительстве.

На территории региона запрещены полеты воздушных судов, в том числе квадрокоптеров.

Власти отмечают, что режим не ограничивает права и свободы граждан.