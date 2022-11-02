Жительницу Почепского района будут судить за избиение 10-летней дочери

Жительницу Почепского района будут судить за то, что периодически избивала 10-летнюю дочь. Уголовное дело направили в суд, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По еврсии следствия, с апреля по сентябрь 2022 года обвиняемая находилась в своем доме в поселке Житня. Она не занималась воспитанием своей дочки. И по незначительным поводам ругала ее матом и избивала по голове, рукам и ногам подручными твердыми предметами.

- Противоправные действия в отношении своей малолетней дочери обвиняемая совершала в состоянии алкогольного опьянения, - говорят следователи. - Преступления выявлены сотрудниками подразделения полиции по делам несовершеннолетних. В органы профилактики внесли представление.