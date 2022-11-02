Бюджет Брянской области на 2023 год планируют принять 8 декабря

Бюджет Брянской области на 2023 и плановый период 2024-2025 годов планируют принять в третьем чтении 8 декабря. Процедуру рассмотрения главного финансового документа региона обсудили на заседании Совета Брянской облдумы 2 ноября.

- Проект бюджета направлен на увеличение темпов социально-экономического развития региона, повышение его инвестиционной привлекательности и социальной защищенности граждан, - отметил председатель облжумы Валентин Суббот. - Расходы на социальную сферу составят более 60%.

Проект областного бюджета был внесен правительством в Думу. С 7 по 19 ноября его рассмотрят на заседаниях постоянных комитетов.

- Затем состоится общественное обсуждение проекта бюджета в сети «Интернет», в течение которого граждане получат возможность выразить свое отношение к предложенному документу, - говорят в пресс-службе заксобрания.

На 17 ноября запланировали внеочередное заседание Думы, где проект закона примут в первом чтении. 24 ноября вновь соберется бюджетный комитет, который и подготовит окончательный вариант проекта бюджета. Его планируют принять в третьем чтении на внеочередном заседании облдумы, которое запланировано на 8 декабря.