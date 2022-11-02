Фото: Брянская городская администрация.

В Брянске планируют сэкономить на новогоднем украшении города. Несколько дней дали на доработку концепции праздничного убранстрва. Ее обсудили на коллегии в Брянской городской администрации, сообщают в пресс-службе.

Остановки и общественный транспорт собираются украсить гирляндами в бело-синей цветовой палитре, которая созвучна с традиционным русским промыслом «Гжель». У стадиона «Динамо» установят стилизованные подарки. Бульвар Гагарина украсят падающими снежинками, деревья на нем - гирляндами.

- Будет организована новогодняя фотозона с нарядными елями, - говорят в мэрии. - По традиции город украсят инсталляции из рождественских фонарей и арок, а также надписи «2023».

Глава горадминистрации Александр Макаров в целях экономии призвал использовать украшения прошлых лет. Коммунальщики должны привести их в порядок. И, в первую очередь, украсить школы и детские сады.