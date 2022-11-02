В Брянске после смертельной аварии изменили схему движения у ЦУМа

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В центре Брянска изменили схему движения у ЦУМа после смертельной аварии. Выезжая с улицы Пролетарской, нельзя повернуть налево на проспект Ленина. Здесь установили знак "Движение направо".

На проспекте Ленина на повороте на парковку ЦУМа нарисовали сплошную линию разметки. Теперь нельзя повернуть налево с проспекта к универмагу. Знак, предписывающий только поворот направо, и раньше стоял на выезде с парковки ЦУМа на проспект Ленина.

Двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы Фокина можно повернуть налево на стоянку УМВД. Здесь оставили прерывистую линию разметки. Перед перекрестком с улицей Пролетарской установили знак "Движение по полосам". В Госавтоинспекции просят быть автомобилистов внимательными.

Первое время на перекрестке стояла машина ДПС. Водителей не штрафовали, а объясняли новую схему движения.

Еще раньше перед выездом со стоянки УМВД рисовали так называемую "вафельную разметку", запрещающую заезжать на нее во время заторов перед светофором. Сейчас необходимость в ней отпала.

Смертельная авария на этом перекрестке случилась 26 октября. Водитель "Лады Гранта" выезжал с левым поворотом со стороны УМВД, не пропустил "Фольксваген". От удара иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с еще двумя машинами: ГАЗелью и "Ниссан". На месте аварии погибла 63-летняя пассажирка "Фольксвагена".