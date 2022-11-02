В Карачевском районе открыли памятник генерал-прокурору Александру Самойлову

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Карачевском районе на территории монастыря 1 ноября открыли памтяник генерал-прокурору времен Екатерины II Александру Самойлову. Государственный деятель был родом из этих краев и похоронен на территории Николо-Одринского монастыря.

Инициатором создания памятника Александру Самойлову выступила прокуратура Брянской области, сообщают в пресс-службе ведомства. Его открыли в год празднования 300-летия прокуратуры России.

- Памятник возведен в честь защитника русской земли, который внес большой вклад в историю охраны государственности, служения закону и обществу, - сказал прокурор области Александр Войтович. - Мы можем гордиться таким земляком и хотим, чтобы о нем знали жители области.

Памятник создали на деньги мецената - руководителя крупного агропромышленного комплекса. Скульптором выступил Александр Ромашевский.

По инициативе прокуратуры в последнее время в Брянской области уже открывали памятники генерал-прокурору Ивану Щегловитову в Стародубе и генеральному прокурору СССР Александру Рекункову в сквере у здания областной прокуратуры.

СПРАВКА

Александр Николаевич Самойлов родился в 1744 году. Его семья владела селом Ильинское в Карачевском уезде. Александр Николаевич и его отец Николай Борисович принимали активное участие в делах уезда и православной обители.

В 1791 году Александр Самойлов по поручению Екатерины II до прибытия графа А.А.Безбородко вел мирные переговоры с турками в Яссах. В конце января 1792 года он привез Екатерине II известие о заключении выгодного для России мира. За это императрица лично возложила на его грудь орден Св. Андрея Первозванного.

17 сентября 1792 года Екатерина II назначила Александра Самойлова генерал-прокурором. Он занимал этот пост четыре года. Как и его предшественники, он стоял во главе политического сыска, руководил Тайной экспедицией. Одновременно оставался и членом Императорского Совета. В январе 1775 года был возведен в графское звание.

После смерти Екатерины II император Павел I отправил Александра Самойлова в отставку. Однако он продолжал быть членом Императорского Совета.

Александр Николаевич умер 1 (13) ноября 1814 года и похоронен в Николо-Одринском монастыре.