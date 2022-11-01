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НовостиОбщество1 ноября 2022 8:27

Жители Фокинского района Брянска на неделю остались без горячей воды

Коммунальную авария не могут устранить на улице Богдана Хмельницкого
Марина АНТОНОВА
Долго не могли найти место прорыва, долго не могут починить.

Долго не могли найти место прорыва, долго не могут починить.

Фото: Анна ЛЕВКИНА

Жители Фокинского района почти на неделю остались без горячей воды.

- Вода пропала числа 25-26 октября, - рассказала "КП-Брянск" жительница дома на улице Богдана Хмельницкого. - Потом появилось объявление на подъезде "Воды не будет до пятницы, 28 октября". Но вот уже ноябрь, а ее так и не дали.

Оказалось, долго не могли найти место прорыва. Сейчас ремонтные работы идут в районе общежития на улице Жуковского.

В управляющей компании оптимистичных прогнозов не дают:

- Случилась серьезная коммунальная авария. Когда починят - неизвестно.