Жители Фокинского района Брянска на неделю остались без горячей воды

Долго не могли найти место прорыва, долго не могут починить. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Жители Фокинского района почти на неделю остались без горячей воды.

- Вода пропала числа 25-26 октября, - рассказала "КП-Брянск" жительница дома на улице Богдана Хмельницкого. - Потом появилось объявление на подъезде "Воды не будет до пятницы, 28 октября". Но вот уже ноябрь, а ее так и не дали.

Оказалось, долго не могли найти место прорыва. Сейчас ремонтные работы идут в районе общежития на улице Жуковского.

В управляющей компании оптимистичных прогнозов не дают:

- Случилась серьезная коммунальная авария. Когда починят - неизвестно.