45-летняя жительница Брянска получила 8,5 лет колонии общего режима за убийство и кражу. Приговор вынесли 1 ноября в Фокинском районном суде. Он пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 5 марта женщина пришла в дом к своей 63-летней знакомой. Она попросила одолжить деньги. Но хозяйка отказала. Женщина поссорились.

Гостья схватила нож и не меньше 14 раз ударила пенисонерку. После украла из дома продукты, ювелирные изделия на сумму больше 100 тысяч рублей. Затем переоделась в одежду потерпевшей и убежала с места преступления.

В зале суда подсудимая признала свою вину.