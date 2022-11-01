В Дятькове мужчину будут судить за убийство, совершенное 18 лет назад

В брянском городе Дятьково 45-летнего мужчину будут судить за убийство, совершенное почти 18 лет назад. Все это время обвиняемый скрывался от следствия.

По версии правоохранителей, 8 декабря 2004 года в одном из пивных баров в Дятькове мужчина ударил ножом 45-летнего посетителя. Злоумышленник скрылся с места преступления. Потерпевший умер в машине скорой помощи по пути в больницу.

- Долгое время местонахождение разыскиваемого было неизвестно правоохранительным органам, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Как выяснилось, он скрывался с Москве без документов. В апреле 2022 года обвиняемый был установлен и задержан работниками правоохранительных органов.

Мужчине грозит до 15 лет колонии. Уголовное дело рассмотрит Дятьковский городской суд.