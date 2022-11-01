Фото: пресс-служба Брянской епархии.

В Брянске почтили память жертв политических репрессий. 30 октября у закладного камня будущего монумента собрались историки, священники, студенты. На памятном месте совершили заупокойную литию, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

- Мы не должны забывать того, что только за два года – 1937-й и 1938-й, на Брянщине погиб каждый сотый человек, сказал историк Владимир Крашенинников, который одним из первых занялся исследованием жертв политических репрессий в Брянской области. - Если брать общую численность населения Брянской области того времени – 1,5 миллиона, то погибло более 15 тысяч человек. Рассматривая тысячи дел, я убедился, что те, кого обвиняли, никакой вины за собой не признавали, потому что ее не было. Вот этим, быть может, отличаются процессы 1930-х годов в провинции, в том числе и на Брянщине, от громких процессов, проходивших в Москве.

От репрессий в прошлом веке пострадало духовенство и верующие люди. Из 2400 человек, связанных с церковью,144 расстреляли.

- Девять Брянских новомучеников и исповедников прославлены в лике святых Русской Православной Церковью, - говорят в епархии.

Инициативная группа продолжает искать финансирование на установку памятника напротив СИЗО. В начале 2023 года активисты подадут заявку на президентский грант.