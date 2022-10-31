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НовостиОбщество31 октября 2022 14:38

В Брянске затянули капитальный ремонт парка "Юность"

Подрядчик выплачивает штрафы за каждый день просрочки
Марина АНТОНОВА

В Брянске затянули капитальный ремонт парка "Юность". Его обещали открыть к 17 сентбря. Контракт на работы действовал до 19 октября.

- Работы на объекте продолжаются, - говорят в Брянской городской администрации. - Подрядчик устраняет недочеты, после завершения работ состоится открытие парка. В связи с тем, что контракт просрочен, за каждый день просрочки в городской бюджет будет выплачиваться штраф.

Горожане жалуются, что в парк не пройти. Вокруг - забор, внутри - грязь. Вход охраняют полицейские, не дают детям играть на площадках.