В Брянске затянули капитальный ремонт парка "Юность". Его обещали открыть к 17 сентбря. Контракт на работы действовал до 19 октября.

- Работы на объекте продолжаются, - говорят в Брянской городской администрации. - Подрядчик устраняет недочеты, после завершения работ состоится открытие парка. В связи с тем, что контракт просрочен, за каждый день просрочки в городской бюджет будет выплачиваться штраф.

Горожане жалуются, что в парк не пройти. Вокруг - забор, внутри - грязь. Вход охраняют полицейские, не дают детям играть на площадках.