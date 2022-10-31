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НовостиПроисшествия31 октября 2022 12:46

Женатый житель Азербайджана заключил фиктивный брак в Брянской области

Это ему было нужно, чтобы получить разрешение на временное проживание без учета квоты
Марина АНТОНОВА

Женатый гражданин Азербайджана заключил фиктивный брак в Брянской области. Нарушение нашла прокуратура города Клинцы.

Мужчина обратился в УМВД по Брянской области с заявлением о выдаче ему разрешения на временное проживание без учета квоты. И предоставил документы, что состоит в браке с гражданкой Российской Федерации. Но выяснилось, что на момент заключения брака у мужчины была супруга на родине.

- Установив признаки фиктивности данного брака, прокуратура города обратилась в суд с иском о признании брака недействительным со дня его заключения, - говорят в прокуратуре Брянской области. - Гражданское дело по иску находится на рассмотрении.