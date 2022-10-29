Брянская областная филармония приглашает на концерт «Мелодия любви»

9 ноября в 19:00 в концертном зале «Дружба» состоится концерт «Мелодия любви», посвящённый 80-летию со дня рождения прославленного эстрадного и оперного певца и композитора – Муслима Магомаева.

В концерте прозвучат всеми любимые песни в исполнении певца и композитора Максима Дегтерева и финалистки телепроекта «Голос», победительницы проектов «Точь-в-точь» и «Три аккорда» певицы Елены Максимовой в сопровождении Брянского городского эстрадного оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера Максима Дегтерева.

Билеты можно приобрести на сайте КЗ "Дружба" и на сайте Брянской областной филармонии https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniya/s467.

Возрастные ограничения - 6+. Реклама.