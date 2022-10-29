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НовостиСпорт29 октября 2022 10:16

Брянский спортсмен Илья Бородин завоевал две золотые медали в первенстве ЦФО России по плаванию

Пловец стал первым на дистанциях 200 и 400 метров
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: телеканал «Брянская Губерния».

Фото: телеканал «Брянская Губерния».

Брянский спортсмен Илья Бородин завоевал две золотые медали в первенстве ЦФО России по плаванию. В городе Руза московской области с 25 по 28 октября проходит чемпионат и первенство Центрального федерального округа России по плаванию. Об этом сообщают пресс-службе правительства Брянской области.

Воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» с результатом 2.09,36 с. стал первым на дистанции 200 метров (брасс). Также Илья с результатом 4.08,89 с. стал первым на дистанции 400 метров (комплексное плавание).

«Комсомольская правда - Брянск» поздравляет Илью и тренера с высокими результатами! Желаем новых спортивных достижений!