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НовостиПроисшествия29 октября 2022 9:31

В Брянске мужчина сломал знакомому руку и забрал у него ноутбук с мобильником

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске мужчина сломал знакомому руку и забрал у него ноутбук с мобильным телефоном. З7-летний злоумышленник стал фигурантом уголовного дела по статье «Грабеж». Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские выяснили, что подозреваемый поссорился с 31-летним знакомым, у которого он был в гостях. В гневе мужчина сломал приятелю руку, а после забрал него ноутбук и мобильный телефон.

- До суда задержанный будет находиться под стражей, – говорят в полиции. – По решению суда мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.