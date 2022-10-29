В Брянске мужчина сломал знакомому руку и забрал у него ноутбук с мобильником

В Брянске мужчина сломал знакомому руку и забрал у него ноутбук с мобильным телефоном. З7-летний злоумышленник стал фигурантом уголовного дела по статье «Грабеж». Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские выяснили, что подозреваемый поссорился с 31-летним знакомым, у которого он был в гостях. В гневе мужчина сломал приятелю руку, а после забрал него ноутбук и мобильный телефон.

- До суда задержанный будет находиться под стражей, – говорят в полиции. – По решению суда мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.