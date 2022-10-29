В Брянске 86-летняя женщина угодила под колеса иномарки. ДТП произошло 28 октября около десяти часов утра на улице Молодой Гвардии. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 47-летний водитель автомобиля «Нисан Альмера» ехал со стороны улицы Клинцовской в сторону улицы Молодой гвардии. Он сбил 86-летнюю женщину. Та переходила проезжую часть дороги в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля.

- В ДТП пенсионерка получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом левой ноги, - говорят в Госавтоинспекции. – Пострадавшую отправили больницу.