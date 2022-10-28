В Брянске отправили в колонию организаторов незаконного игорного бизнеса

В Брянске отправили в колонию организаторов и участников незаконногоигорного бизнеса. Еще в мае приговор им вынесли в Володарском районном суде, но они его пытались обжаловать в областном суде. Но апелляцию не удовлетворили.

Организатор получил 2,5 года лишения свободы и штраф 700 тысяч рублей. Упарвляющего игровыми салонами осудили на 2 года и 3 месяца колонии и штраф 500 тысяч рублей. Помощнику управляющего назначили 2 года и 2 месяца лишения свободы и штраф 200 тысяч рублей. Руководитель охраны получил 2 года колонии и штраф 200 тысяч рублей. Отбывать наказания осужденные будут в колонии общего режима. Операторы игровых залов приговорены к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно.

В состав преступной группы входило 23 человека, сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. Четыре игровых салонов были открыты в Бежицком, Советском и Володарском районах Брянска. В залах установили компьютерные системы, используемые для проведения азартных игр.

Приговор преступникам уже вступил в силу.